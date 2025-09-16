Polícia

Feminicídio
Notícia

Mulher é morta a facadas dentro de casa em Nova Araçá; marido é o suspeito

Homem tentou tirar a própria vida e está internado em estado grave. Segundo a Polícia Civil, a filha do casal, de 12 anos, presenciou o crime

Luca Roth

