Mulher é morta a facadas dentro de casa em Nova Araçá; marido é o suspeito

Uma mulher, identificada como Margarete Coronetti, de 42 anos, foi morta a facadas dentro de casa no início da tarde desta terça-feira (16) em Nova Araçá, cidade de 4,9 mil habitantes na Serra. Segundo a delegada Liliane Pasternak Kramm, o suspeito do crime é o marido dela, Luiz Carlos Coronetti, 54, que tentou tirar a própria vida na sequência do crime e foi preso em flagrante.

O caso ocorreu no bairro Vila Zucchetti e ainda está em atendimento pela Brigada Militar (BM), Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Conforme a delegada, o casal estava junto há 25 anos e a filha deles, de 12, presenciou o assassinato. Com ferimento no pescoço, Coronetti foi encaminhado em estado grave a um hospital.

Segundo a Brigada Militar, havia histórico de violência doméstica contra a vítima, porém não havia medidas protetivas de urgência em vigor.