Mulher é detida por furto de energia elétrica em operação da Polícia Civil de Caxias

Uma operação da Polícia Civil de Caxias do Sul, nomeada de Rédeas Curtas, prendeu duas pessoas na manhã desta quinta-feira (25). Foram cumpridos sete mandados de busca e de apreensão relacionados ao crime de tráfico de drogas.
Uma mulher de 41 anos foi presa no bairro Monte Carmelo por furto de energia elétrica em uma moradia. Após o pagamento da fiança, a ela foi solta e responderá em liberdade.
No bairro Planalto, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), à frente da ofensiva, prenderam um homem de 45 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas porções de crack.