Morador de Caxias do Sul é preso após tentativa de forjar o próprio sequestro para pagar agiotas

Prisão foi feita pela Draco, de Caxias do Sul. Draco / Divulgação

Um morador de Caxias do Sul foi preso em Passo Fundo nesta quinta-feira (11) como suspeito de ter forjado o próprio sequestro. A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Delegacia de Roubos da Polícia Civil aponta que o homem de 39 anos estaria tentando extorquir R$ 8 mil de familiares e do companheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro seria usado para pagar agiotas. Conforme a polícia, familiares registraram o desaparecimento do homem e relataram o pedido do pagamento do dinheiro para liberá-lo de um suposto cativeiro. O desaparecimento aconteceu na manhã de quarta (10).

A investigação descobriu que o homem teria forjado o próprio sequestro. Por volta das 3h desta quinta, o suspeito foi encontrado e preso em Passo Fundo pelo crime de extorsão.