Morador de Caxias do Sul é preso após tentativa de forjar o próprio sequestro para pagar agiotas

Suspeito estaria tentando extorquir R$ 8 mil de familiares e companheiro, conforme investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Delegacia de Roubos da Polícia Civil . Ele foi encontrado em Passo Fundo 

