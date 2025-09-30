Morador da Serra perde R$ 50 mil em golpe da falsa central de atendimento bancário

Um homem de 60 anos perdeu R$ 50 mil em um golpe de uma falsa central de atendimento bancário. Moradora de Nova Prata, na Serra, a vítima procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (30) para anunciar a ação dos criminosos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria recebido uma ligação que seria de um banco. O criminoso teria se identificado como um funcionário e teria afirmado que golpistas estavam tentando invadir a conta da vítima.

O homem, assim, teria sido induzido a seguir as orientações do criminoso e transferiu o valor para contas indicadas por ele.