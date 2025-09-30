Polícia

Por telefone
Notícia

Morador da Serra perde R$ 50 mil em golpe da falsa central de atendimento bancário

Vítima tem 60 anos e é de Nova Prata. À polícia, homem relatou que foi induzido a passar dinheiro para contas indicadas pelos criminosos

Pioneiro

