Mesmo ponto de tráfico é fechado pela polícia por dois dias seguidos em Caxias do Sul

Dinheiro e entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil. DRACO / Divulgação

Um ponto de tráfico de drogas foi fechado pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira (26), em Caxias do Sul. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, o local foi flagrado no bairro Planalto.

Na quinta (25), uma equipe da Draco apreendeu drogas no ponto e prendeu um suspeito em flagrante. Ao monitorar a residência nesta sexta, os policiais notaram que estava novamente em funcionamento.