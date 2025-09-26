Polícia

Mesmo ponto de tráfico é fechado pela polícia por dois dias seguidos em Caxias do Sul

De acordo com Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), local funcionava no bairro Planalto. Um homem de 24 anos foi preso na ação

