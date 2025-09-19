Jovem é morto a tiros dentro de casa no interior de Garibaldi

Um homem de 19 anos , ainda não identificado oficialmente, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (19) no interior de Garibaldi . O crime ocorreu por volta das 2h40min em uma residência na Estrada São Roque Figueira de Melo.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a corporação foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo no local. A delegada plantonista da delegacia de Bento Gonçalves, Maria Isabel Zerman Machado, confirmou que a vítima estava em casa quando suspeitos invadiram o imóvel e a mataram.