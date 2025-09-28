Jovem é baleado oito vezes em tentativa de homicídio, em Farroupilha

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por oito tiros na noite do sábado (27). Conforme o registro da Brigada Militar da cidade, os policiais foram acionados pelo Hospital Beneficente São Carlos. Colaboradores da casa de saúde informaram que o rapaz deu entrada com os ferimentos causados por uma arma de fogo.

O rapaz teria chegado ao hospital com a ajuda de um popular. A vítima alegou aos médicos que uma dupla em uma moto Honda Fan azul teriam atirado contra ele. Os ferimentos atingiram as pernas e o abdômen. O calibre dos projéteis não foi identificado.

