Polícia

Segurança 
Notícia

Irmãos são suspeitos de tentativa de homicídio após ataque contra conselheiro tutelar em Bom Jesus 

Um homem de 23 anos e um adolescente de 16 teriam atacado o conselheiro com uma série de facadas por não concordarem com uma medida tomada pelo profissional. A Polícia Civil deteve o homem e apreendeu o menor na última sexta-feira (19), que alegaram "legítima defesa"

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS