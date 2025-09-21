Irmãos são suspeitos de tentativa de homicídio após ataque contra conselheiro tutelar em Bom Jesus 

A Polícia Civil de Bom Jesus prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um adolescente de 16, na última sexta-feira (19), por suspeita de tentativa de homicídio contra um conselheiro tutelar da cidade. O crime ocorreu no dia 16 de setembro.

De acordo com as autoridades, o conselheiro estava dentro do seu veículo quando teria sido surpreendido pelos dois suspeitos, que teriam atacado a vítima com uma série de facadas.

Segundo a Polícia Civil, o profissional foi atingido na cabeça, dorso e membros, mas não ficou com ferimentos graves. Ainda, as autoridades dizem que os autores do crime são irmãos e que a motivação seria a contrariedade de uma medida adotada pelo conselheiro.

Após o registro da ocorrência, o delegado Gustavo Costa do Amaral, responsável pela DP Bom Jesus, solicitou a prisão preventiva do adulto e a apreensão provisória do adolescente, que foram detidos na sexta. Na Delegacia, os irmãos alegaram "legítima defesa". Todavia, vídeo de câmeras de segurança demonstraram a iniciativa exclusiva dos dois, sem chance de defesa do conselheiro.

O suspeito adulto foi enviado ao Presídio Estadual de Vacaria, devendo ser encaminhado para outra casa prisional em razão da interdição judicial. Já o adolescente foi conduzido ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul e posteriormente, será transferido ao espaço de Novo Hamburgo, conforme decisão judicial.