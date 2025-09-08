Identificado quem é o homem encontrado morto em cascata em Caxias do Sul

Cascata em que vítima foi encontrada em Caxias do Sul. Polícia Civil / Divulgação

Foi identificado nesta segunda-feira (8) como Felipe Hewi Welkysan de Campos Solano, de 28 anos, o homem encontrado morto em uma cascata de Caxias do Sul, de acordo com o Instituto-Geral de Perícias (IGP). A vítima foi localizada na tarde de domingo (7), na localidade de Santa Justina.

Conforme o IGP, Solano é natural de Belém (PA). O coordenador do IGP em Caxias, Airton Kraemer, explica que a identificação foi feita por meio de análise das impressões digitais.

Conforme a Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado com perfurações que teriam sido causadas por disparos de arma de fogo.