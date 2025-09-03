Homem suspeito de furtos é preso com armas de fogo e máquinas agrícolas entre Caxias e São Francisco de Paula

Foram apreendidas armas de fogo, munições e placas de veículos. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso por receptação qualificada em Juá, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula, no fim da tarde desta terça-feira (2). Segundo a Brigada Militar (BM), o suspeito estaria envolvido em diversas ocorrências de furto.

Em uma propriedade onde, conforme a BM, os itens furtados ou roubados eram armazenados, foram apreendidas armas de fogo, munições, drones agrícolas, maquinários, ferramentas industriais, colete balístico, placas de veículos e uma caminhonete Mitsubishi L200 — que estava em situação irregular.

Policiais também localizaram drones agrícolas, maquinários e ferramentas industriais. Brigada Militar / Divulgação