Homem suspeito de assaltar padaria é preso em Caxias do Sul 

Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (9) em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar de Caxias do Sul. Ele é suspeito de praticar crimes patrimoniais na região central da cidade.
Segundo a Polícia Civil, ele teve a prisão preventiva decretada após assaltar uma padaria em junho. À época, após solicitar um lanche, o homem anunciou o crime, lutou com o dono do estabelecimento, roubou o dinheiro do caixa e fugiu.
A vítima reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime. Agora, a Polícia Civil pretende representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.