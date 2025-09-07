Homem é preso por suspeita de zoofilia em Farroupilha

Um homem, de 34 anos, foi preso por suspeita do crime de zoofilia contra uma cadela em Farroupilha, na Serra. A ação foi no bairro Cruzeiro, após a averiguação de denúncia por uma equipe do Departamento de Proteção Animal da prefeitura, com o apoio da Brigada Militar, na última sexta-feira (5). O fato foi divulgado neste domingo (7).

Conforme as informações da denúncia, o próprio tutor dos animais seria o autor dos abusos. No local, os agentes estabeleceram contato com o suspeito, que permitiu a entrada do médico veterinário municipal para a avaliação dos oito filhotes e três cadelas adultas.

Durante a perícia, uma das cadelas, que se encontrava na cama do homem, apresentou sinais clínicos compatíveis com violência sexual, de acordo com o laudo profissional. Foram constatados aumento da vulva, algia (dor) na genitália e reatividade ao toque na região.