Homem é preso em Caxias do Sul por suspeita de manter esposa e filha em cárcere privado

Um homem foi preso nesta terça-feira (16) pela Guarda Municipal (GM) em Caxias do Sul por suspeita de manter a esposa e a filha em cárcere privado, em Vila Seca. De acordo com a prefeitura, agentes da Patrulha Ambiental foram abordados pela mulher, que pedia socorro.
Segundo a GM, ela e a filha teriam escapado do cativeiro em que seriam mantidas pelo homem de 53 anos. As mulheres sofreriam violência física e psicológica no local. Os guardas abordaram o suspeito e efetuaram a prisão.
Foram encontradas 16 porções de entorpecentes, dinheiro e dois celulares.
O suspeito foi encaminhado para a delegacia, que registrou ocorrência de violência doméstica. A vítima solicitou medida protetiva e o homem foi liberado.
Caso de assédio no Centro
Conforme a Guarda Municipal, uma outra prisão relacionada à violência contra a mulher foi registrada no Centro nesta terça. Um homem de 36 anos foi preso por assédio.
Segundo nota, uma mulher teria sofrido o assédio enquanto se deslocava para o trabalho. Ela ligou para os agentes do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (Ciop) e descreveu as características do suspeito.
O homem, que tinha antecedentes policiais, foi identificado e preso. Ele foi encaminhado à delegacia e, depois, ao sistema penitenciário.