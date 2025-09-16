Homem é preso em Caxias do Sul por suspeita de manter esposa e filha em cárcere privado

Um homem foi preso nesta terça-feira (16) pela Guarda Municipal (GM) em Caxias do Sul por suspeita de manter a esposa e a filha em cárcere privado, em Vila Seca. De acordo com a prefeitura, agentes da Patrulha Ambiental foram abordados pela mulher, que pedia socorro.

Segundo a GM, ela e a filha teriam escapado do cativeiro em que seriam mantidas pelo homem de 53 anos. As mulheres sofreriam violência física e psicológica no local. Os guardas abordaram o suspeito e efetuaram a prisão.

Foram encontradas 16 porções de entorpecentes, dinheiro e dois celulares.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, que registrou ocorrência de violência doméstica. A vítima solicitou medida protetiva e o homem foi liberado.

Caso de assédio no Centro

Conforme a Guarda Municipal, uma outra prisão relacionada à violência contra a mulher foi registrada no Centro nesta terça. Um homem de 36 anos foi preso por assédio.

Segundo nota, uma mulher teria sofrido o assédio enquanto se deslocava para o trabalho. Ela ligou para os agentes do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (Ciop) e descreveu as características do suspeito.