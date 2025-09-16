Polícia

Violência
Notícia

Homem é preso em Caxias do Sul por suspeita de manter esposa e filha em cárcere privado

Caso aconteceu em Vila Seca. Ao mesmo tempo, segundo Guarda Municipal (GM), outro crime contra mulher teria sido cometido no Centro nesta terça-feira (16) 

Pioneiro

