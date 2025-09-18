Homem é preso e adolescente é apreendida após serem flagrados com quase 20 quilos de maconha na BR-116 em Caxias do Sul

Droga foi apreendida pela PRF. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso e uma adolescente de 16 foi apreendida após serem flagrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal com quase 20 quilos de maconha, na BR-116, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (18).

Os dois trafegavam em um Vectra, com placas de Vacaria, quando foram parados pelas autoridades. Conforme a polícia, o homem confessou que estaria transportando as drogas, que estavam em um saco plástico dentro do veículo.