Homem é preso e adolescente é apreendida após serem flagrados com quase 20 quilos de maconha na BR-116 em Caxias do Sul

Um homem de 32 anos foi preso e uma adolescente de 16 foi apreendida após serem flagrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal com quase 20 quilos de maconha, na BR-116, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (18).
Os dois trafegavam em um Vectra, com placas de Vacaria, quando foram parados pelas autoridades. Conforme a polícia, o homem confessou que estaria transportando as drogas, que estavam em um saco plástico dentro do veículo.
O homem e a adolescente são naturais de Vacaria e, conforme a PRF, já teriam antecedentes por tráfico de drogas e ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, respectivamente.