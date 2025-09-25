Homem é morto por tiros no bairro Maria Goretti, em Bento Gonçalves 

Um homem de 48 anos, identificado como Mateus Mikoloicezok, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25), em Bento Gonçalves. O caso aconteceu por volta das 14h15min, na Rua Amazonas, no bairro Maria Goretti.

Conforme informações da Brigada Militar da cidade, o corpo da vítima foi encontrado em uma residência do bairro citado, com marcas de disparo de arma de fogo.

