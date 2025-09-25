Polícia

Homicídio
Notícia

Homem é morto por tiros no bairro Maria Goretti, em Bento Gonçalves 

Mateus Mikoloicezok, de 48 anos, foi encontrado morto em uma residência. A Polícia Civil ainda não identificou os suspeitos de cometer o crime 

Pioneiro

