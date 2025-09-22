Homem é indiciado após jogar água com produto químico em mulher que colhia bergamotas na frente da casa dele em Carlos Barbosa

Um homem e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil no caso de uma jovem de 21 anos que ficou ferida após ser atingida por água com produto químico em Carlos Barbosa, na Serra. O episódio ocorreu no último dia 17 de agosto, um domingo. A vítima colhia bergamotas em uma árvore na calçada em frente à casa do casal, no bairro Planalto, quando aconteceu o desentendimento.

Segundo o delegado Augusto Cavalheiro Neto, o casal entendeu que os frutos estavam sendo furtados ou apanhados sem autorização da propriedade. Contudo, a árvore está situada em via pública.

De acordo com a investigação, o proprietário da casa, um homem de 53 anos, jogou a água com produto químico contra a jovem, e foi indiciado por lesão corporal com agravante pela vítima ser mulher. Ele e a esposa, 68, também foram responsabilizados no inquérito pelo crime de calúnia. Os nomes deles não foram divulgados.

A jovem sofreu queimaduras em decorrência do contato com o líquido — provavelmente de limpeza. Os laudos periciais não souberam precisar qual a substância utilizada.