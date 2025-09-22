Polícia

Na Serra
Notícia

Homem é indiciado após jogar água com produto químico em mulher que colhia bergamotas na frente da casa dele em Carlos Barbosa

Jovem de 21 anos sofreu queimaduras em decorrência do contato com o líquido. Caso aconteceu em agosto, no bairro Planalto

Luca Roth

