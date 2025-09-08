Homem é encontrado morto com marcas de tiros em cascata no interior de Caxias do Sul

Cadáver estava na água, em um ponto de difícil acesso. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi encontrado morto em uma cascata no interior de Caxias do Sul, na tarde do domingo (7). De acordo com a Brigada Militar (BM), o corpo apresentava perfurações por disparos de arma de fogo.

Os PMs foram acionados para atendimento da ocorrência, por volta das 16h40min, na localidade de Santa Justina. Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava na água, em um ponto de difícil acesso. A remoção foi realizada pelo Corpo de Bombeiros.