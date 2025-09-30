Polícia

Homem apontado como autor de série de crimes no interior de Jaquirana é preso preventivamente 

Segundo a Polícia Civil, ele teria atirado contra vizinhos, com o intuito de intimidá-los. Anteriormente, já havia sido preso por abigeato, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo 

