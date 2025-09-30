Homem apontado como autor de série de crimes no interior de Jaquirana é preso preventivamente 

Prisão aconteceu na cidade de Jaquirana. Polícia Civil de Vacaria / Divulgação

Uma ação integrada da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Vacaria, a Delegacia de Polícia de Jaquirana e a Delegacia de Polícia de Bom Jesus, realizada na manhã desta terça-feira (30), resultou na prisão preventiva de um homem, de 32 anos, investigado por uma série de crimes cometido no interior da região.

Segundo a polícia, o homem é apontado como autor de uma série de crimes cometidos contra moradores da área rural da cidade. Entre os casos registrados está um episódio de desentendimento entre ele e um vizinho, em que o homem teria atirado contra a casa do outro morador. Além disso, o suspeito teria atirado contra um homem de 74 anos, com o intuito de intimidá-lo.

O homem possui longo histórico criminal, com passagens pelo sistema penal. Em 2023 ele foi preso preventivamente por abigeato e associação criminosa. A prisão mais recente aconteceu em julho desse ano por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, os policiais apreenderam com ele cerca de 3 quilos de drogas, dois revólveres, quase 200 munições e um carro.

O pedido de prisão havia sido expedido pela Vara Judicial da Comarca de Bom Jesus. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional.