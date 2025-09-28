Homem apontado como autor de duplo homicídio morre em confronto com a polícia no bairro Vila Nova, em Bento Gonçalves 

Na casa em que os disparos foram ouvidos, os policiais encontraram dois jovens de 17 e 19 anos mortos. Comunicação Social do 3º BPAT / Divulgação

Uma ação da Operação Cerco Fechado, realizada na madrugada deste domingo (28), resultou na morte de um homem 21 anos. O caso aconteceu no bairro Vila Nova, em Bento Gonçalves. O homem em questão, é apontado pelos policiais como suspeito de ter cometido um duplo homicídio.

Conforme o registro da ocorrência, as equipes do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO), estavam em patrulhamento quando ouviram disparos sendo realizados em uma residência.

Ao chegar no local, os agentes se depararam com um homem, portando duas armas. Ao ser abordado, ele teria reagido e atirado contra os policiais. As equipes de segurança revidaram, iniciando um confronto que terminou com a morte do homem. O Samu foi acionado e constatou a morte do suspeito.

Ele estava com duas armas de fogo - uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre 38. Nenhum dos policiais ficou ferido durante a ação.

Na casa em que os disparos foram ouvidos, os policiais encontraram dois jovens de 17 e 19 anos mortos. O local foi isolado até a chegada da perícia. Testemunhas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para registro dos fatos.

Nenhuma das vítimas teve a identidade divulgada pela polícia.











