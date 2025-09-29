Polícia

Notícia

Guarda Municipal prende homens e recupera carro furtado em intervalo de meia hora em Caxias

Proprietário acionou agentes às 7h40min. Veículo foi localizado às 8h08min, no bairro Marechal Floriano, com dois ocupantes. Eles foram encaminhados à delegacia

Alana Fernandes

