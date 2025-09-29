Guarda Municipal prende homens e recupera carro furtado em intervalo de meia hora em Caxias

Carro foi recuperado entre as ruas Cristóforo Randon e Francisco Lermen, meia hora após o início das buscas. Guarda Municipal / Divulgação

Uma ação rápida da Guarda Municipal (GM) prendeu dois homens e recuperou um carro furtado em um intervalo de menos de meia hora, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira (29). O veículo, um Uno, havia sido levado de um endereço da Rua Pinheiro Machado.

A GM foi acionada pela vítima pelo telefone de emergência, o 153, por volta de 7h40min. Em seguida, agentes iniciaram as buscas e localizaram o carro no bairro Marechal Floriano, com dois ocupantes, entre as ruas Cristóforo Randon e Francisco Lermen, às 8h08min.

