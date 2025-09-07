Foragido da Justiça é capturado durante desfile de 7 do Setembro em Caxias do Sul 

Um homem, de 36 anos, foi preso em Caxias do Sul durante as comemorações da Independência do Brasil, na manhã deste domingo (7). Ele é natural de São Vicente (SP), estava foragido há mais de dois anos e é suspeito de cometer furtos na região central da cidade.
Conforme a ocorrência, a prisão foi feita pela Guarda Civil durante o policiamento ostensivo no evento, quando avistaram o homem na Praça Dante Alighieri. Então, foi feita a abordagem e identificaram o mandado de prisão contra ele, pelo crime de furto, expedido no dia 5 de Julho de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Após o registro, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
Nas últimas 72 horas, a Guarda Civil capturou três foragidos, chegando ao número de 91 capturados pela instituição em 2025.