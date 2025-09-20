Dois homens são presos pela Brigada Militar por tentativa de homicídio em Caxias do Sul

Dois homens, de 33 e 57 anos, foram presos pela Brigada Militar neste sábado (20) por tentativa de homicídio no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul.

Conforme a BM, os dois são suspeitos de agredir e atirar contra outro homem, de 34 anos, por volta das 7h, na Rua Carmem Miranda. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e não corre risco de morte.

