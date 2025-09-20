Polícia

Bairro Presidente Vargas
Dois homens são presos pela Brigada Militar por tentativa de homicídio em Caxias do Sul

Dupla é suspeita de agredir e atirar contra outro homem, de 34 anos, por volta das 7h, na Rua Carmem Miranda

Pioneiro

