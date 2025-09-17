Detento é encontrado morto em cela da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

Um detento da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, localizada no Apanhador, foi encontrado morto no começo da terça-feira (16).

Segundo a Polícia Penal, ele estava em uma cela. Os servidores foram informados e acionaram o Samu, que constatou a morte.

As circunstâncias do óbito e a identificação do homem não foram informados. O caso será investigado pela Polícia Civil.