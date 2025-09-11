Crânio é encontrado no Parque Cinquentenário, em Caxias do Sul

Um crânio humano foi localizado na manhã desta quinta-feira (11) no Parque Cinquentenário, em Caxias do Sul. Ele estava apoiado em uma grade de proteção da passarela que liga o espaço à Avenida Júlio de Castilhos.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), durante patrulhamento, os policiais foram abordados por um pedestre que relatou ter visto o crânio no local.

A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O material foi encaminhado para perícia. As investigações serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve buscar informações sobre a origem e a identidade do crânio.

As circunstâncias em que o crânio chegou ao local ainda não foram esclarecidas.

Este é o quinto caso registrado em 2025 de ossada ou parte de ossada humana encontrada em diferentes pontos de Caxias do Sul.

Outros casos

No dia 3 de junho, três crânios foram encontrados no Loteamento Vila Amélia. O loteamento fica próximo ao bairro Desvio Rizzo. A ossada estava em uma área de mata, próximo à Rua Cristiano Ramos de Oliveira. De acordo com a comunicação da BM, os crânios foram encontrados por um grupo de crianças que brincavam na praça próxima ao local de mata.