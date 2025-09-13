Polícia

No bairro Madureira 
Notícia

Brigada Militar prende homem por adulteração de moto e receptação de caminhonete em Caxias do Sul 

Ele foi encontrado pelo policiais pilotando uma motocicleta furtada com placa clonada. Durante a abordagem, o homem acabou confessando aos policias que guardava uma caminhonete, que havia sido obtida por estelionato

Pioneiro

