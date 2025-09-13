Brigada Militar prende homem por adulteração de moto e receptação de caminhonete em Caxias do Sul 

Um homem de 39 anos foi preso pela Brigada Militar na sexta-feira (12), por adulterar uma moto e ter receptado um veículo. A prisão aconteceu no bairro Madureira, em Caxias do Sul.
Conforme o registro, os policiais estavam realizando patrulhamento quando notaram uma motocicleta com placa adulterada circulando. O veículo tinha as mesmas características de uma moto que havia sido roubada.
Quando os agentes realizaram a abordagem, o homem que conduzia a moto tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais. Em consulta ao sistema foi confirmado que a moto tinha sido furtada e teve a placa clonada.
O homem também relatou aos policiais que estava guardando uma caminhonete, que havia sido obtida por estelionato. O carro foi localizado e apreendido. Já o homem foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento para o registro policial.