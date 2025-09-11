Polícia

Segurança
Notícia

Brigada Militar apreende mais de 28 quilos de drogas em Bento Gonçalves

Operação no bairro Santa Marta resultou na prisão de dois homens e uma mulher, além da apreensão de um adolescente de 16 anos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS