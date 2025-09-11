Brigada Militar apreende mais de 28 quilos de drogas em Bento Gonçalves

Também foram apreendidos celulares, balanças e materiais utilizados para embalar os entorpecentes. 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar (BM) resultou na apreensão de 28,6 quilos de maconha no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves, no início da noite desta quarta-feira (10). A operação Cerco Fechado também terminou com a prisão de dois homens e uma mulher, com idades entre 20 e 30 anos, além da apreensão de um adolescente de 16 anos.

Conforme informações do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT), os policiais flagraram os suspeitos comercializando entorpecentes em via pública. Na sequência, localizaram uma residência ligada ao grupo, onde encontraram as drogas.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia.

Prisões e apreensões também em Caxias do Sul

A Brigada Militar registrou outras ocorrências em Caxias do Sul nesta quarta-feira (10). As ações foram realizadas por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) em diferentes pontos da cidade.

No bairro Santa Fé, um homem foi preso em flagrante com 336 pedras de crack e porções de maconha, além de uma arma falsa e R$ 511.

Em Caxias, foram apreendidos cerca de 13,8 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack.

Já no bairro Charqueadas, duas mulheres de 23 anos foram detidas com 255 porções de cocaína e 11 quilos de maconha, além de cinco balanças de precisão, três celulares, uma motocicleta e materiais utilizados para embalar as drogas.

No centro, um veículo foi flagrado transportando dois tijolos de cocaína, pesando dois quilos, além de porções fracionadas da droga, uma balança de precisão, R$ 109 e um celular.

Em três dias, quase 109 quilos de drogas são apreendidas na Serra

Desde o início da semana, foram quatro grandes apreensões de drogas na região serrana. Na segunda-feira (8), equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) prenderam três pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Caxias do Sul. A ação foi realizada no bairro Jardim das Hortênsias. Com o trio, os policiais apreenderam quase 40 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, além de armas.