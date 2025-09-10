Brigada Militar apreende mais de 27 quilos de drogas e armas em Caxias do Sul

Polícia localizou um rifle calibre .22 e uma pistola calibre 9mm. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar (BM) apreendeu drogas e armas no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, na tarde da terça-feira (9). Um homem foi preso na ocorrência.

A polícia foi acionada, inicialmente, para verificar uma denúncia de briga de casal. No local, foram apreendidos 24,9kg de maconha, 1,9kg de crack e 0,8kg de cocaína, além de um rifle calibre .22 e uma pistola calibre 9mm. As equipes também recolheram celulares e balanças de precisão.