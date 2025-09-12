Acusado de atirar contra policiais, homem é inocentado pelo júri em caso que deixou dois jovens mortos

Caso aconteceu em agosto de 2011, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

O Tribunal do Júri inocentou na última quarta-feira (10) um homem que era acusado de atirar contra soldados da Brigada Militar (BM) em uma perseguição que aconteceu em agosto de 2011, em Caxias do Sul. O caso terminou com Maiki Douglas Alves da Silva, de 21 anos, e Gleisson Teles de Souza, 18, mortos.

O acusado, Marcelo Vitor Trave, hoje com 38 anos, e a dupla estavam com outros dois jovens em um Gol que foi abordado por brigadianos no Centro de Caxias, na noite de 24 de agosto daquele ano. De acordo com o processo, os policiais queriam abordar o veículo por ter as características de um carro que teria sido usado em um homicídio que aconteceu na mesma noite, no bairro Canyon.

Conforme os documentos, não teria sido comprovada uma relação entre as duas situações.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o grupo de cinco jovens que estava no Gol teria começado a atirar contra os policiais. Os brigadianos, então, teriam atirado contra o carro, atingindo os cinco ocupantes.

De acordo com o advogado de defesa de Marcelo, Jean Carbonera, a decisão do júri é de que não houve os disparos contra os policiais. Carbonera afirmou também que o fato do motorista não ter habilitação pode ter sido o motivo para que o grupo fugisse da abordagem. O jovem que dirigia o veículo foi um dos mortos do caso.

Os outros dois homens envolvidos no caso não responderam ao processo por prescrição, já que eram menores de 21 anos na época do caso. Segundo Carbonera, um deles morreu e o outro acabou tornando-se testemunha do julgamento.

MP diz que houve disparos

Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) diz que existem provas de que os disparos teriam sido efetuados contra os policiais. Entre elas, um laudo de perícia que confirmaria perfurações de projéteis de arma de fogo na viatura da polícia.

Ainda segundo o MP, o órgão entendeu que, como o réu julgado apresenta sequelas físicas por conta do caso, a aplicação da pena "seria desnecessária e apenas acarretaria transtornos e custos aos pais do acusado, já idosos, especialmente para obtenção de documentos médicos visando eventual prisão domiciliar".

Confira a nota na íntegra:

"O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) informa que dois dos réus tiveram a punibilidade extinta por prescrição, pois eram menores de 21 anos à época dos fatos e o processo levou mais de uma década entre a denúncia e a decisão de pronúncia. O réu julgado apresenta sequelas físicas e faz uso de cadeira de rodas. Por isso, o MPRS entendeu que, embora houvesse provas de que disparos foram efetuados contra os policiais — incluindo laudo pericial que confirmou perfurações por projéteis de arma de fogo na viatura —, a aplicação de pena, passados 14 anos do crime, seria desnecessária e apenas acarretaria transtornos e custos aos pais do acusado, já idosos, especialmente para obtenção de documentos médicos visando eventual prisão domiciliar".

O caso

Na época, o caso foi informado como um tiroteio na Rua Sinimbu, esquina com a Rua Vereador Mário Pezzi, no bairro Lourdes, por volta das 22h30min. A ação terminou em um posto de combustíveis. O Gol em que estava o grupo foi atingido pelo menos 20 vezes. Os dois jovens morreram no local.