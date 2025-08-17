Polícia

Tentativa de homicídio
Homem é ferido em ataque a tiros no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves, neste domingo

Desavença entre vizinhos seria a motivação, de acordo com a Brigada Militar. Vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Tacchini

