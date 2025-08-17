Homem é ferido em ataque a tiros no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves, neste domingo

Um homem de 36 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (17), em Bento Gonçalves. Segundo a Brigada Militar, ele se preparava para sair de de casa em seu automóvel, no bairro Santa Marta, quando foi alvejado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima, em estado grave, ao Hospital Tacchini.