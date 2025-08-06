Suspeitos de assassinarem homem por engano em Canela são presos

A Polícia Civil de Canela prendeu quatro suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Andre Oliveira dos Santos, ocorrida no último dia 16 de julho. A vítima foi baleada na Rua Gabriel de Souza, no bairro São Rafael, e morreu em atendimento médico. Treze estojos de munição deflagrados foram recolhidos do local.
Segundo o delegado Vladimir Medeiros, as investigações apontam que Santos teria sido confundido com um traficante. O ataque está vinculado à disputa territorial entre grupos criminosos da região. Em julho, conforme Medeiros, foram registradas três execuções e incêndios criminosos em Canela nesse contexto.
De cinco suspeitos identificados e com prisão preventiva decretada, quatro foram capturados nesta segunda-feira (5). De acordo com a Polícia Civil, o quinto apontado como participante é Alan Vinicius de Aguiar Lopes, 27 anos, que acabou morto a tiros por criminosos no dia 30 de julho, em São Francisco de Paula.