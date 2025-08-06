Polícia

Violência nas Hortênsias
Notícia

Suspeitos de assassinarem homem por engano em Canela são presos

Marcos Andre Oliveira dos Santos foi baleado no bairro São Rafael e morreu em julho. Quatro apontados por envolvimento no caso foram presos e outro acabou morto a tiros por criminosos em São Francisco de Paula

Luca Roth

