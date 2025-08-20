Suspeito por homicídio de jovem em Farroupilha é preso 

Um homem de 32 anos foi preso nesta quarta (20) como suspeito pelo homicídio de um jovem de 19 anos, em Farroupilha. Conforme a Polícia Civil, ele foi encontrado em um apartamento no bairro São José. Um revólver calibre .38 também foi localizado e apreendido.
O crime aconteceu no último dia 12 de agosto, no bairro Industrial. A vítima, Lucas Gabriel do Nascimento Pinto, foi morta a tiros.
Segundo o delegado Fernando Cruz Alexandre, o homem foi localizado após uma troca de informações entre a Polícia Civil e a inteligência da Brigada Militar. A investigação continua, para identificar outros suspeitos pelo crime.