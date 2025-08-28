Seis pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Caxias do Sul

Dinheiro e itens apreendidos em operação da Draco, em Caxias do Sul. Draco / Divulgação

Uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil em conjunto com a Guarda Municipal prendeu seis pessoas nesta quinta-feira (28), em Caxias do Sul. Chamada de Anjos da Lei, a ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas perto de escolas, praças e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

De acordo com a Draco, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Leon, Bela Vista e Diamantino. Cinco suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e um foragido foi recapturado.

Na operação, policiais descobriram um sistema utilizado pelos traficantes para dificultar a investigação. Como descreve a Draco, nas residências alvos dos mandados, foram identificados compartimentos para que o compradores de drogas colocassem o dinheiro e outro para que as drogas fossem entregues, sem que houvesse a necessidade de que os compradores acessassem o ponto de venda internamente.