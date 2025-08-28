Polícia

Anjos da lei
Notícia

Seis pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Caxias do Sul

De acordo com Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), investigação descobriu sistema utilizado por traficantes para dificultar que venda fosse descoberta por autoridades

Pioneiro

