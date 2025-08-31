Quatro meses antes de terminar 2025, Guarda Municipal prende o mesmo número de foragidos de todo o ano passado, em Caxias do Sul

Guarda Municipal igualou em oito meses de 2025 todo o número de prisões de foragidos relizadas em 2024 Guarda Municipal / Divulgação

A Guarda Municipal de Caxias do Sul prendeu neste domingo (31) dois foragidos da Justiça em diferentes bairros da cidade. As ações ocorreram durante patrulhamentos ostensivos nos bairros Madureira e Marechal Floriano.

Com essas capturas, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social anunciou ter chegado a 88 prisões de foragidos em 2025, número que já iguala o total registrado ao longo de todo o ano passado.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Madureira, onde agentes abordaram dois homens em atitude suspeita. Após consulta ao sistema policial, foi confirmado que um deles possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já no bairro Marechal Floriano, os guardas localizaram outro homem procurado pela Justiça, também por envolvimento com o tráfico de drogas, em frente a um abrigo do município.