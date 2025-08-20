Polícia

Menino de quatro anos
Notícia

Professora que agrediu criança em escola de Caxias poderá responder por tortura qualificada, diz polícia

Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Giacomiti Andriche, responsabilidade da escola também está sendo investigada

Debora Padilha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS