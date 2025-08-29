Polícia prende oito pessoas durante operação contra o tráfico de drogas em Farroupilha

Drogas e celulares apreendidos em operação da Polícia Civil em Farroupilha. Delegacia de Polícia de Farroupilha / Divulgação

Oito pessoas foram presas nesta sexta-feira (29) em Farroupilha após uma operação contra o tráfico de drogas no bairro São José. De acordo com nota da Polícia Civil, sete tinham mandados de prisão preventiva, enquanto uma foi pega em flagrante pelo crime.

Conforme a Delegacia de Polícia de Farroupilha, a operação, batizada de Estafeta, atinge diretamente a logística dos traficantes que operam naquela região. O nome da ação faz justamente referência ao revezamento que os traficantes utilizavam para manter um fluxo ininterrupto de venda de drogas.

A operação contou com a participação de 56 agentes das forças de segurança, sendo 46 policiais civis e 10 policiais militares. Além disso, contou com o apoio tático da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e da Brigada Militar de Farroupilha.