Polícia investiga professora que agrediu criança de quatro anos em escola infantil de Caxias do Sul; veja vídeo

A profissional foi demitida por justa causa, após câmera de segurança mostrar que ela bateu na cabeça do menino com livros. Ela poderá responder pelo crime de lesão corporal

Pioneiro

