Polícia investiga morte de homem em saída de festa em Veranópolis

Está em andamento a investigação da morte de Moises Fernandes Vicente, 45 anos, ocorrida na saída de uma festa que era realizada na madrugada de domingo (24) em um estabelecimento que fica às margens da BR-470, em Veranópolis.
De acordo com a Polícia Civil, Vicente estava dentro do local e, ao sair, foi baleado com armas calibres 9mm e 380. A suspeita é de que cerca de cinco pessoas esperavam a vítima nas imediações da casa, que fica no km 174 da estrada federal, para cometer o crime. A motivação está sendo apurada.
Vicente é velado nesta segunda-feira (25), até as 14h30min, na Capela Mortuária do Hospital de Guaporé. O sepultamento será na sequência, no Cemitério Público Municipal.