Polícia investiga caso que envolve suspeita de feminicídio seguido de suicídio em Fagundes Varela 

A Polícia Civil de Veranópolis investiga a suspeita de um caso de feminicídio seguido de suicídio, em Fagundes Varela, na Serra. Conforme o delegado Tiago Baldin, um casal foi encontrado morto no município na tarde desta quinta-feira (21).

O homem e a mulher, que não tiveram as identidades divulgadas, foram localizados nas dependências do CTG Alma Nativa, em Fagundes Varela. Apesar de serem naturais de Barracão, cidade próxima da divisa com Santa Catarina, eles residiam na Serra há aproximadamente 15 anos.

Conforme a apuração da Polícia Civil, a mulher teria pedido a separação na última segunda-feira (18). O homem não teria aceitao o rompimento, o que teria motivado uma discussão que culminou na morte da mulher, seguido de suicídio.