Polícia investiga caso de racismo ocorrido em restaurante em Carlos Barbosa 

Um caso de racismo registrado em um restaurante, na área central de Carlos Barbosa, será investigado pela Polícia Civil. O caso aconteceu no sábado (23), no Restaurante Clube União, próximo da Rua Coberta na cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo proprietário do estabelecimento, um dos colaboradores do restaurante foi alvo de falas preconceituosas e ofensivas por um cliente.

O proprietário relatou aos policiais que o cliente se recusou a ser atendido pelo colaborador do restaurante. O proprietário foi chamado para conversar com o cliente.

Nesse momento, o homem teria se exaltado e começado a gritar. Ele informou que não iria mais voltar ao restaurante porque o colaborador passou por ele duas vezes e não o atendeu. Ainda, o cliente chamou o colaborador de "nego" e teria dito que o lugar dele "é no Haiti".

Diante da situação, o proprietário acionou a Brigada Militar. Contudo, quando os policiais chegaram ao local, o cliente já não estava mais no restaurante. A partir de informações de populares, os policiais o encontraram nas proximidades da prefeitura, a poucos metros de distância.