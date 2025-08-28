Polícia investiga caso de criança de nove anos que chegou morta à UPA Zona Norte, em Caxias do Sul

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias do Sul investiga a morte de um menino de nove anos, ocorrida na noite de terça-feira (26). A criança foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Zona Norte já sem vida.
De acordo com a delegada Thalita Andrich, que está à frente da investigação, neste momento são aguardados laudos periciais para entender as causas da morte. Depoimentos já foram coletados. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com uma nota (confira na integra abaixo) encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por mais de 50 minutos a equipe de profissionais de saúde realizou manobras de reanimação na criança, e garante que "todos os protocolos de emergência necessários foram adotados".
Os profissionais da UPA acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil; o Ministério Público (MP) também acompanha a situação. Ninguém foi preso até o momento.
Confira a nota da SMS
"A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), esclarece a respeito menino de nove anos, que chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte na noite de terça-feira (26/08), em óbito. Por mais de 50 minutos a equipe de profissionais de saúde mobilizou-se para realizar manobras de reanimação. Todos os protocolocos de emergência necessários foram adotados e registrados nos documentos oficiais da unidade. No entanto, infelizmente, a situação não pôde ser revertida. O serviço social da UPA acionou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar para acompanhamento do caso, no momento em que o menino chegou à unidade. O Ministério Público também acompanha a situação, que será investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Agora, o laudo da necropsia apontará as causas da morte da criança".