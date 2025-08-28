Polícia investiga caso de criança de nove anos que chegou morta à UPA Zona Norte, em Caxias do Sul

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias do Sul investiga a morte de um menino de nove anos, ocorrida na noite de terça-feira (26). A criança foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Zona Norte já sem vida.

De acordo com a delegada Thalita Andrich, que está à frente da investigação, neste momento são aguardados laudos periciais para entender as causas da morte. Depoimentos já foram coletados. O nome da vítima não foi informado.

De acordo com uma nota (confira na integra abaixo) encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por mais de 50 minutos a equipe de profissionais de saúde realizou manobras de reanimação na criança, e garante que "todos os protocolos de emergência necessários foram adotados".

Os profissionais da UPA acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil; o Ministério Público (MP) também acompanha a situação. Ninguém foi preso até o momento.

Confira a nota da SMS