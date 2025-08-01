Polícia Civil recupera celular roubado de entregador de aplicativo em Caxias do Sul

A Polícia Civil recuperou, na manhã desta sexta-feira (1º), um celular roubado de um entregador de aplicativo em Caxias do Sul. O telefone foi localizado em uma moradia do bairro Primeiro de Maio e devolvido ao proprietário.
Segundo a 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, o celular havia sido levado do entregador no dia 4 de julho, quando ele realizava uma entrega no mesmo bairro. Na ocasião, ele foi abordado por dois homens armados que fugiram após o crime.
Uma pessoa foi conduzida à delegacia para esclarecimentos. As investigações seguem para identificação de todos os envolvidos na ocorrência.