Polícia Civil recupera celular roubado de entregador de aplicativo em Caxias do Sul

ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul / Divulgação

A Polícia Civil recuperou, na manhã desta sexta-feira (1º), um celular roubado de um entregador de aplicativo em Caxias do Sul. O telefone foi localizado em uma moradia do bairro Primeiro de Maio e devolvido ao proprietário.

Segundo a 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, o celular havia sido levado do entregador no dia 4 de julho, quando ele realizava uma entrega no mesmo bairro. Na ocasião, ele foi abordado por dois homens armados que fugiram após o crime.

