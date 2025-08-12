Polícia Civil prende suspeitos por assassinato de adolescente em Bento Gonçalves

Uma pistola calibre 45, drogas e bloqueadores de sinal GPS, utilizados para bloquear os sinais das tornozeleiras eletrônicas, foram apreendidos na ocorrência. Polícia Civil / Divulgação

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (12), em Bento Gonçalves, por suspeita de envolvimento no assassinato de Matheus Ferreira Martins, 16 anos. As prisões ocorrem nos bairros São Roque e Ouro Verde.

Os agentes da 1ª Delegacia de Polícia apreenderam uma pistola calibre 45, drogas e bloqueadores de sinal GPS, utilizados para bloquear os sinais das tornozeleiras eletrônicas. Outros dois homens foram detidos por tráfico de drogas na mesma ocorrência.

Martins foi morto a tiros por volta das 20h15min da última quarta-feira (6), em frente a uma residência na Rua Alziro Pedroso Fão, no bairro Ouro Verde. Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Brigada Militar.