Polícia Civil prende investigado por torturar homem com pedaços de madeira e arreador, em Vacaria

A Polícia Civil de Vacaria prendeu, na tarde desta quinta-feira (12), um homem investigado por tortura. Segundo a apuração, o suspeito teria espancado um homem com pedaços de madeira e um arreador durante mais de uma hora, em dezembro do ano passado. O motivo estaria relacionado a uma dívida por drogas.

A época, a vítima foi jogada na rua, desacordada e posteriormente foi socorrida pelo Samu. O homem detido estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado na área central de Vacaria.

O arreador é um relho comprido utilizado para tocar os animais no campo.

