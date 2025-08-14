Polícia

Polícia Civil prende investigado por torturar homem com pedaços de madeira e arreador, em Vacaria

Agressão, segundo a investigação, foi praticada por mais de uma hora, em dezembro do ano passado. Motivo estaria relacionado a uma dívida de drogas

Alana Fernandes

