Polícia Civil prende homem suspeito de invadir casas e furtar joias, relógios e equipamentos eletrônicos em Farroupilha

Parte dos bens foi recuperada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul. Polícia Civil / Divulgação

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Farroupilha prendeu, nesta terça-feira (12), um homem suspeito de invadir casas e furtar joias, relógios, equipamentos eletrônicos e bens de alto valor. Até o momento, seis vítimas já foram identificadas, com prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil.

Segundo a investigação, os investigados são moradores de Caxias do Sul e planejavam previamente os furtos na cidade vizinha. As ações ocorreram da segunda quinzena de maio até fim de julho.

Conforme a Polícia Civil, os criminosos monitoravam as residências e agiam naquelas em que as famílias estivessem ausentes no início da noite, especialmente nas sextas-feiras e sábados. Após, escalavam o muro, acessavam o imóvel e furtavam os itens visados.

O homem foi preso preventivamente. Parte dos bens foi recuperada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul. Outro suspeito não foi localizado e está na condição de foragido.

Vítimas são orientadas a procurar a delegacia

A polícia orienta que quem tenha sido vítima de furto a residência procure a delegacia e faça o registro. Além disso, quem já registou o crime também deve fazer o comparecimento na unidade de Farroupilha para reconhecer e recuperar os itens.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhasApp da Polícia Civil, no número (54) 99940-0532.