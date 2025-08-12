Polícia

Investigação
Notícia

Polícia Civil prende homem suspeito de invadir casas e furtar joias, relógios e equipamentos eletrônicos em Farroupilha

Seis vítimas já foram identificadas, com prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS