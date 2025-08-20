Polícia Civil identifica homem que teve o corpo esquartejado em Caxias do Sul 

A Polícia Civil identificou o homem que teve o corpo esquartejado em Caxias do Sul. Trata-se de Michael Andrei Fernandes da Conceição, 28 anos. Ele era natural de Porto Alegre e foi identificado pelas impressões digitais pelo Instituto-Geral de Perícias.

Partes do corpo de Conceição foram localizadas por volta de 21h de terça-feira (19), no bairro Monte Carmelo, em sacos plásticos. Horas depois, já na madrugada desta quarta, durante patrulhamento na área central, policiais abordaram dois homens e, com eles, foram encontrados celulares e uma sacola contendo uma cabeça humana.

Os suspeitos, de 24 e 28 anos, foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Ambos possuem antecedentes criminais por ameaça, tráfico de drogas e homicídio. Conceição, segundo a Polícia Civil, também tinha antecedentes criminais envolvendo tráfico de drogas e homicídio doloso.

Conforme o delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, nenhuma linha de investigação está descartada neste momento. Uma das hipóteses está relacionada ao tráfico de drogas, diante do histórico policial da vítima e dos suspeitos detidos.