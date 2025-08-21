Polícia Civil deflagra operação contra furto de veículos na Serra e Litoral

Em Caxias, que é o núcleo da operação, os suspeitos, todos homens, foram capturados nos bairros Pio X, Fátima, Cruzeiro, Nossa Senhora das Graças, Marechal Floriano e Universitário. Polícia Civil / divulgação

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Legio Exitii, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul.

A ação tem como foco o combate a furto de veículos e é realizada de forma simultânea em quatro cidades: Caxias do Sul, Campestre da Serra e São Francisco de Paula, na Serra, além de Arroio do Sal, no Litoral.

Ao todo, são cumpridos 64 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Em coletiva de imprensa, o delegado Luciano Righes Pereira divulgou que ocorreram sete prisões até o momento: cinco delas em flagrante por posse irregular de arma de fogo, uma por receptação de placas de caminhão e a outra de forma preventiva por furto de veículos.

Em Caxias, que é o núcleo da operação, os suspeitos, todos homens, foram capturados nos bairros Pio X, Fátima, Cruzeiro, Nossa Senhora das Graças, Marechal Floriano e Universitário.

Delegado Luciano Righes Pereira conduz investigação, que conta com apoio da Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias e Detran-RS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Furto e extorsão de vítimas

A investigação já dura nove meses, com 34 pessoas sendo investigadas pelos crimes de extorsão, furto e receptação de veículo e adulteração de sinais identificadores veiculares.

Segundo o delegado, após o furto, os criminosos entravam em contato com as vítimas pelas redes sociais — por meio de publicações sobre o paradeiro dos veículos — e as extorquiam, pedindo valores em troca da devolução do bem. Enquanto isso, o automóvel era deixado em vias públicas com placas clonadas, na prática conhecida como “esfriar”, com o objetivo de driblar rastreadores.

De acordo com Pereira, havia três fontes de lucro para os criminosos:

— A extorsão, em que eles devolvem o veículo após a vítima pagar o resgate do carro; ou eles pegam esse veículo e transformam em peças de acordo com demanda do mercado clandestino; ou clonam esse veículo completamente e fazem a venda para outras cidades e estados.

Armas e peças de veículos furtados e desmanchados foram apreendidas. Polícia Civil / divulgação

O grupo utilizava equipamentos especializados para os delitos, como confecção de placas falsas, chaves mixas, além de bloqueadores de sinal de identificação e de GPS:

— Geralmente são veículos caros, que o seguro exige a utilização do rastreador. Então os suspeitos usam esses equipamentos para bloquear o GPS e resguardar que esse veículo possa ser utilizado sem a ação policial. Vários CDVs (Centros de Desmanche de Veículos) foram objeto das buscas por peças em situação de roubo-furto e para verificação da questão administrativa.

Nesta quinta, nove armas de fogo foram apreendidas, além de peças de veículos furtados e desmanchados. Atuaram, com a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) e o Detran-RS.

Redução de 41% no furto de veículos

Na coletiva, o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto reconheceu como fundamental para o trabalho o sistema de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações (Ciop) de Caxias. São 400 unidades do equipamento espalhadas pela cidade.

Segundo dados compilados pela Gestão Estatística em Segurança Pública (GESeg) e apresentados na reunião, Caxias registra uma redução de 41% no furto de veículos nos últimos 12 meses (1° de agosto de 2024 a 31 de julho deste ano), com 85 casos.