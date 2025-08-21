Polícia

Polícia Civil deflagra operação contra furto de veículos na Serra e Litoral

Ação ocorre em Caxias do Sul, Arroio do Sal, Campestre da Serra e São Francisco de Paula. Presos nesta quinta-feira são suspeitos de furtar veículos e, na sequência, extorquir vítimas do crime pelas redes sociais

Luca Roth

