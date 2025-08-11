Polícia busca homem suspeito de esfaquear a mulher em Nova Prata

Mulher não corre risco de morrer, conforme a polícia. Polícia Civil / Divulgação

A polícia tenta localizar um homem de 32 anos suspeito de tentativa de feminicídio em Nova Prata. A vítima, uma mulher de 30 anos, foi atingida por golpes de faca — três deles na região do peito — na manhã de domingo (10).

O caso foi registrado no bairro Frizon. De acordo com a Polícia Civil, o marido dela é apontado como responsável pelo crime.

Após a agressão, a vítima conseguiu fugir acompanhada dos filhos e foi encaminhada ao hospital para atendimento. O suspeito teria fugido com o veículo da família, e ainda não foi encontrado.