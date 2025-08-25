Polícia

Na BR-285
Notícia

Perseguição termina em acidente e prisão de homem com 96 quilos de maconha em Vacaria

Motorista desobedeceu à ordem de parada da PRF e iniciou uma fuga em alta velocidade por mais de cinco quilômetros, até perder o controle do carro e capotar

Pioneiro

