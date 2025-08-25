Perseguição termina em acidente e prisão de homem com 96 quilos de maconha em Vacaria

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde deste domingo (24) ao ser flagrado transportando 96,6 quilos de maconha em um veículo que capotou durante a fuga de uma fiscalização, na BR-285, entre Muitos Capões e Vacaria.
De acordo com a PRF, o motorista de um Palio Weekend emplacado em Sapucaia do Sul desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade por mais de cinco quilômetros. A perseguição terminou quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro.
No interior do veículo e espalhados pela vegetação, os policiais encontraram dezenas de tijolos de maconha. A ação contou com o apoio da Brigada Militar (BM).
O motorista, natural de Francisco Beltrão (PR), já possuía antecedentes criminais por descaminho, segundo a PRF. Ele recebeu atendimento médico após o acidente e, em seguida, foi encaminhado à polícia judiciária em Vacaria.