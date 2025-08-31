Perseguição na área central de Canela termina com casal preso na Catedral de Pedra; veja vídeo

Imagens de uma perseguição policial na área central de Canela viralizaram nas redes sociais nesse final de semana.

As imagens feitas na manhã do sábado (30), flagraram uma moto dobrando a esquina da Rua Praça da Matriz com a Rua Borges de Medeiros.

O condutor guia a moto em cima da calçada e para com o veículo na lateral esquerda da Catedral de Pedra. Instantes depois uma viatura da Brigada Militar chega no local com a sirene acionada. Os policiais sobem uma das rampas de acesso à igreja e param a viatura sobre o gramado. Nesse momento, o homem que pilotava a moto e uma mulher, que estava como caroneira, abandonam o veículo.

Na sequência, eles são imobilizados pelos policiais. A ação acontece em meio a um grupo de pessoas que estavam ao redor Catedral de Pedra.

Em nota, a Brigada Militar informou que a dupla circulava pelo centro da cidade quando recebeu ordem de parada. O condutor desobedeceu a orientação policial e seguiu pilotando de forma perigosa, dando origem à perseguição.