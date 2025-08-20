Partes de corpo são encontradas em Caxias do Sul; suspeitos presos carregavam cabeça humana

Por volta das 21h desta terça-feira (19), equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontraram, no Monte Carmelo, em Caxias do Sul, sacos plásticos contendo partes de um corpo humano ainda não identificado.

Pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (20), durante patrulhamento na área central, policiais abordaram dois homens e, com eles, foram encontrados celulares e uma sacola contendo uma cabeça humana, posteriormente confirmada como parte do corpo encontrado no Monte Carmelo.

Os suspeitos, de 24 e 28 anos, foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Ambos possuem antecedentes criminais por ameaça, tráfico de drogas e homicídio, segundo a polícia.